Дизайнер инфографики (Full-time, удалённо)

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт3 заявки30 просмотров

🎯 Наша студия дизайна iBeeArt в поиске талантливого дизайнера инфографики на полный рабочий день. Мы специализируемся на визуальном оформлении карточек товаров, A+ контента и маркетинговых материалов для маркетплейсов (OZON, Wildberries, Amazon и др.)

💼 Требования к кандидату:

  • Опыт от 2 лет в создании инфографики для коммерческих целей (e-commerce, презентации, упаковки, лендинги и др.);

  • Умение разрабатывать структурированные, визуально читаемые и продающие инфографики;

  • Опыт работы с маркетплейсами и понимание специфики карточек товаров — будет плюсом;

  • Навыки работы в Photoshop, Illustrator, Corel;

  • Понимание основ маркетинга, композиции, визуальной иерархии;

  • Наличие портфолио с инфографикой — обязательно

    🕐 Занятость:

  • Полная занятость, удалённый формат;

  • Работаем по будням, график 8 часов в день (возможность гибкого старта — обсуждается);

  • Загрузка равномерная и стабильная — постоянный поток задач;

  • Работа ведётся в связке с менеджером проектов и арт-директором;

  • Основной фокус — создание инфографики и A+ контента для маркетплейсов.
    🚀 Что предлагаем:

  • Полная загрузка и стабильный поток заказов;

  • Возможность работать с крупными брендами и продуктами;

  • Адекватная команда, понятные задачи и минимум бюрократии;


    Если ты чувствуешь уверенность в своих силах и хочешь работать в стабильной и развивающейся студии — присылай портфолио и пару слов о себе

Дизайн карточек
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