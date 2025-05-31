Необходимо создать 4 картинки диаграмм для дипломной работы. Диаграммы уже есть, требуется перевести текст на английский и изменить шрифт. Ожидаются предложения от фрилансеров, готовых помочь с задачей.
Дизайнер инфографики (Full-time, удалённо)
🎯 Наша студия дизайна iBeeArt в поиске талантливого дизайнера инфографики на полный рабочий день. Мы специализируемся на визуальном оформлении карточек товаров, A+ контента и маркетинговых материалов для маркетплейсов (OZON, Wildberries, Amazon и др.)
💼 Требования к кандидату:
Опыт от 2 лет в создании инфографики для коммерческих целей (e-commerce, презентации, упаковки, лендинги и др.);
Умение разрабатывать структурированные, визуально читаемые и продающие инфографики;
Опыт работы с маркетплейсами и понимание специфики карточек товаров — будет плюсом;
Навыки работы в Photoshop, Illustrator, Corel;
Понимание основ маркетинга, композиции, визуальной иерархии;
Наличие портфолио с инфографикой — обязательно
🕐 Занятость:
Полная занятость, удалённый формат;
Работаем по будням, график 8 часов в день (возможность гибкого старта — обсуждается);
Загрузка равномерная и стабильная — постоянный поток задач;
Работа ведётся в связке с менеджером проектов и арт-директором;
Основной фокус — создание инфографики и A+ контента для маркетплейсов.
🚀 Что предлагаем:
Полная загрузка и стабильный поток заказов;
Возможность работать с крупными брендами и продуктами;
Адекватная команда, понятные задачи и минимум бюрократии;
Если ты чувствуешь уверенность в своих силах и хочешь работать в стабильной и развивающейся студии — присылай портфолио и пару слов о себе
Заявки фрилансеров
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