🎯 Наша студия дизайна iBeeArt в поиске талантливого дизайнера инфографики на полный рабочий день. Мы специализируемся на визуальном оформлении карточек товаров, A+ контента и маркетинговых материалов для маркетплейсов (OZON, Wildberries, Amazon и др.)

💼 Требования к кандидату:

Опыт от 2 лет в создании инфографики для коммерческих целей (e-commerce, презентации, упаковки, лендинги и др.);

Умение разрабатывать структурированные, визуально читаемые и продающие инфографики;

Опыт работы с маркетплейсами и понимание специфики карточек товаров — будет плюсом;

Навыки работы в Photoshop, Illustrator, Corel;

Понимание основ маркетинга, композиции, визуальной иерархии;

Наличие портфолио с инфографикой — обязательно 🕐 Занятость:

Полная занятость, удалённый формат;

Работаем по будням, график 8 часов в день (возможность гибкого старта — обсуждается);

Загрузка равномерная и стабильная — постоянный поток задач;

Работа ведётся в связке с менеджером проектов и арт-директором;

Основной фокус — создание инфографики и A+ контента для маркетплейсов.

🚀 Что предлагаем:

Полная загрузка и стабильный поток заказов;

Возможность работать с крупными брендами и продуктами;