Дизайнер карточек с использованием ИИ в инфографике

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Закрыт5 заявок248 просмотров

Ищу дизайнера карточек, который в инфографике использует ИИ (weshop ai - приоритет; и другие). Просьба писать в лс с примерами своих работ и в каких программах работаете.

Дизайн карточекСоздание инфографики
месяц назад
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