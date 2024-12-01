Требуется дизайнер для создания обложек и креативов для социальных сетей. Необходим опыт в разработке таких материалов, примеры работ и знание текущих трендов. Умение адаптировать визуал под разные форматы также является важным требованием.
Дизайнер в Figma для отрисовки колеса рулетки
Мне нужен дизайнер, который сможет отрисовать колесо для рулетки в Figma.
Обязательно наличие опыта работы с этой программой.
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