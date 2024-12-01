Дизайнер в Figma для отрисовки колеса рулетки

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Мне нужен дизайнер, который сможет отрисовать колесо для рулетки в Figma.

Обязательно наличие опыта работы с этой программой.

FigmaСоздание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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