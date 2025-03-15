Для инди-шутера требуются low-poly модели вооружения

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Открыт1 заявка83 просмотра

Краткое ТЗ:
- Моделлинг, развертка и текстуринг.
- Близкое соответствие реальным размерам, и разборные на основные составляющие под анимации и модификацию.
- Лимит по полигонам - 2к - 5к.
- Только Base Color текстуры, без PBR стилизованный под начало середину 00-х годов(фото текстуры и ручная рисовка).

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