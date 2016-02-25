Дорисовка иллюстраций

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка148 просмотров

Дорисовка илюстраций.

9 лет назад
osagorf
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$15
2 дня
Снова хочу отметить хорошую и качественную работу. Проект на мой взгляд был на половину простым,вся соль была в переди, которая состояла из мелких нюансов и доработок,которые были учтены и сделаны на вышем уровне. Спасибо, все круто!!!
Сотрудничеством с Алексеем снова остались очень довольны. Четкая (насколько это может быть возможно) постановка задачи, моментальная оплата, интересный и креативный проект. Уверенно рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад