Дорожная карта/Обложка

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Закрыт1 заявка92 просмотра

Здравствуйте! Мне нужна дорожная карта для сайта проекта. Идея заключается в полете ракеты через разные планеты к луне, которую держит в лапах Шлепа. Размер - 4к, формат пнг, но нам бы еще желательно, допустим psd и чтобы объекты были на разных слоях.

Вот примерные концепты/зарисовки. Срок - неделя, во сколько это обойдется?

4 года назад
DeCoold
Чернов 
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Был
4 года назад

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Алина
 
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