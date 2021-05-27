Дорожная карта/Обложка

Здравствуйте! Мне нужна дорожная карта для сайта проекта. Идея заключается в полете ракеты через разные планеты к луне, которую держит в лапах Шлепа. Размер - 4к, формат пнг, но нам бы еще желательно, допустим psd и чтобы объекты были на разных слоях.

Вот примерные концепты/зарисовки. Срок - неделя, во сколько это обойдется?