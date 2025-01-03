Необходимо создать фотомонтаж в фотошопе, отражающий атмосферу апокалипсиса с разрушенным городом и деталями катастрофы. Упор на реализм, использование искусственного интеллекта запрещено. Результат должен быть в формате PSD со всеми слоями. Дедлайн - 8 января.
Фэнтази иллюстрация по скетчам
Задача для доработки иллюстрации
Описание проекта:
На основе предоставленных скетчей необходимо доработать композицию, добавив деталей и изменив стиль в соответствии с описанием ниже. Использование ии запрещено. Основная цель — создать две законченные иллюстрации с яркой и магической атмосферой, которые сохранят идею взаимодействия девочки и монстра, словно он приглашает её в фантастический мир.
Технические требования:
1. Формат:
• Результат должен быть предоставлен в формате PSD (Photoshop) с раздельными слоями для каждого элемента (персонажи, фон, детали, эффекты и т.д.).
2. Размер:
• Первая иллюстрация: 50 × 70 см.
• Вторая иллюстрация: 100 × 50 см.
• Высокое разрешение (300 dpi) для печати.
3. Цветовая палитра:
• Сделать цвета более яркими и насыщенными, уходя от пастельной палитры.
Детали по доработке:
1. Монстр:
• Сделать монстра более доброжелательным и притягательным, чтобы он выглядел как проводник в магический мир.
2. Фон:
• Доработать фон, добавив элементы магического мира (например, парящие острова, фантастические растения, светящиеся элементы, звёздное небо или необычные облака).
• Создать ощущение сказочного пространства, которое притягивает взгляд.
3. Персонаж девочки:
• Сохранить образ девочки, но уточнить её позу и детали, чтобы добавить больше эмоций и взаимодействия с монстром.
• Прорисовать детали её одежды и силуэта.
4. Детали:
• Добавить мелкие элементы, которые оживят картину (например, парящих бабочек, лучи света, искры, магический туман).
Результат:
Две полностью готовые композиции в указанном размере, они должны быть по сути одинаковые, просто в разном разрешени, которые сохранят идею взаимодействия персонажей и создадут магическую, яркую атмосферу. Цену предлагайте
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