Задача для доработки иллюстрации

Описание проекта:

На основе предоставленных скетчей необходимо доработать композицию, добавив деталей и изменив стиль в соответствии с описанием ниже. Использование ии запрещено. Основная цель — создать две законченные иллюстрации с яркой и магической атмосферой, которые сохранят идею взаимодействия девочки и монстра, словно он приглашает её в фантастический мир.

Технические требования:

1. Формат:

• Результат должен быть предоставлен в формате PSD (Photoshop) с раздельными слоями для каждого элемента (персонажи, фон, детали, эффекты и т.д.).

2. Размер:

• Первая иллюстрация: 50 × 70 см.

• Вторая иллюстрация: 100 × 50 см.

• Высокое разрешение (300 dpi) для печати.

3. Цветовая палитра:

• Сделать цвета более яркими и насыщенными, уходя от пастельной палитры.

Детали по доработке:

1. Монстр:

• Сделать монстра более доброжелательным и притягательным, чтобы он выглядел как проводник в магический мир.

2. Фон:

• Доработать фон, добавив элементы магического мира (например, парящие острова, фантастические растения, светящиеся элементы, звёздное небо или необычные облака).

• Создать ощущение сказочного пространства, которое притягивает взгляд.

3. Персонаж девочки:

• Сохранить образ девочки, но уточнить её позу и детали, чтобы добавить больше эмоций и взаимодействия с монстром.

• Прорисовать детали её одежды и силуэта.

4. Детали:

• Добавить мелкие элементы, которые оживят картину (например, парящих бабочек, лучи света, искры, магический туман).

Результат:

Две полностью готовые композиции в указанном размере, они должны быть по сути одинаковые, просто в разном разрешени, которые сохранят идею взаимодействия персонажей и создадут магическую, яркую атмосферу. Цену предлагайте