Флэт-аниматор и иллюстратор на проектную задачу

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка48 просмотров

На проектную задачу требуется флэт-аниматор и иллюстратор.

Работы необходимо выполнить в срок 2 недели.

В качестве референса можно использовать ссылку: https://pin.it/5LxvLmnbL.

Пожалуйста, пишите с примерами ваших работ.

Создание иллюстраций
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
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Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад