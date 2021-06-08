Герои татарских сказок

Добрый день,

Я бы хотел предложить вам нарисовать мне игровую карту для настольной игры на основе татарских сказок

Это для игры на подобие Алиас

Нужно нарисовать игровую карту c 36 клеточками для хода

Карта в виде сказочного леса с видом сверху

На каждом пятом ходе должен быть нарисован один из героев татарских сказок

Карта будет дальше распечатана на листе А4