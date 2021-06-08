Герои татарских сказок

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Добрый день,

Я бы хотел предложить вам нарисовать мне игровую карту для настольной игры на основе татарских сказок

Это для игры на подобие Алиас

Нужно нарисовать игровую карту c 36 клеточками для хода

Карта в виде сказочного леса с видом сверху

На каждом пятом ходе должен быть нарисован один из героев татарских сказок

Карта будет дальше распечатана на листе А4

4 года назад
guest_162323991059
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Мирослава
 
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Была
3 месяца назад
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4 года назад