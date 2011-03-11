Главный художник на социальные проекты

Ваши умения и знания: • Впечатляющее портфолио • Знание программного пакета Adobe (Photoshop, Illustrator) • Умение создавать анимацию персонажей из PSD и AI • Базовое художественное образование или грамотность - умение рисовать от руки • Умение работать с графическим планшетом • Своя выработанная техника в иллюстрациях Желательное: • Знание ...
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Задачи:
Разработка и доработка игровой графики (интерфейсы, кнопки, объекты, иконки, коллажи на заставки и т.п.)
Обязанности:
Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля
В будущем возможно управление командой художников: планирование и распределение задач, делегирование, контроль качества
Требования:
Профессиональное владение графическими пакетами векторной и растровой графики
Отличное знание основ академического рисунка (цвет, объем, композиция)
Наличие портфолио
Умение создавать завершенные проекты с заданной стилистикой, а так же уверенные навыки эскизирования
Владение основами 3D-графики приветствуется
Знание основ графического движка Unity – приветствуется
Наличие skype и отсутствие проблем со связью в рабочее время
Умение и желание работать в команде
Условия:
1. Возможность удаленной работы
2. Профессиональный и дружный коллектив.
3. Достойная заработная плата по результатам собеседования.
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