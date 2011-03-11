Главный художник на социальные проекты

$2500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок363 просмотра
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Задачи:

Разработка и доработка игровой графики (интерфейсы, кнопки, объекты, иконки, коллажи на заставки и т.п.)

Обязанности:

Ведение графики на проекте, обеспечение единства художественного стиля

В будущем возможно управление командой художников: планирование и распределение задач, делегирование, контроль качества

Требования:

Профессиональное владение графическими пакетами векторной и растровой графики

Отличное знание основ академического рисунка (цвет, объем, композиция)

Наличие портфолио

Умение создавать завершенные проекты с заданной стилистикой, а так же уверенные навыки эскизирования

Владение основами 3D-графики приветствуется

Знание основ графического движка Unity – приветствуется

Наличие skype и отсутствие проблем со связью в рабочее время

Умение и желание работать в команде

Условия:

1. Возможность удаленной работы

2. Профессиональный и дружный коллектив.

3. Достойная заработная плата по результатам собеседования.

13 лет назад
Novotek
Чернов 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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