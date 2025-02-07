Требуется адаптировать эскиз татуировки, в частности, доработать облака, сделав их более объемными и добавив немного цвета. Стиль должен оставаться классическим японским, фокус на облаках и насечках снизу. Необходимо лишь внести изменения, не переделывая полностью эскиз.