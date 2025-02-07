Графический дизайн для обложек книг

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Закрыт6 заявок334 просмотра

Ищется графический дизайнер для создания обложек книг, с опытом в данной области. Бюджет обсуждается.

Дизайн обложек
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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