Графический дизайнер для методического материала по йоге

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки22 просмотра

Ищется графический дизайнер для отрисовки методического материала для лекций по йоге. Требуется опыт в графическом дизайне и умение работать с иллюстрациями. Бюджет обсуждается.

Создание иллюстраций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
4 месяца назад
Даниал
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 отзыва
4 месяца назад