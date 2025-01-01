Требуется дизайнер-иллюстратор для онлайн школы с опытом работы в генерации изображений и видео. Задачи включают создание цифровых аватаров, иллюстраций, бесшовных паттернов и мокапов. Обязателен опыт работы с Шедеврум, DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Удаленный формат, фултайм, зарплата от 50-100к руб.
Графический дизайнер для методического материала по йоге
Ищется графический дизайнер для отрисовки методического материала для лекций по йоге. Требуется опыт в графическом дизайне и умение работать с иллюстрациями. Бюджет обсуждается.
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