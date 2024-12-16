Требуется разработка прикладного ПО с использованием OpenGL. Подробности задания указаны в приложенной фотографии. Ожидается качественная реализация функционала.
Графический дизайнер для оформления карточек товара
Ищу графического дизайнера для оформления карточек товара в нише уходовой косметики.
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