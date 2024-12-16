Графический дизайнер для оформления карточек товара

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок148 просмотров

Ищу графического дизайнера для оформления карточек товара в нише уходовой косметики.

Создание карточек товаров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарья
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Оксана
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Стас
 
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Станислав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Анна
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад