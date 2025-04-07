Ищется дизайнер для долгосрочного сотрудничества. Основные задачи: подготовка 3 изображений в месяц для статей, а также периодические мелкие задачи по дизайну, такие как баннеры и логотипы. Требования: работа в Figma, соответствие стилю сайта, ответственность и аккуратность. Укажите ссылку на портфолио и вашу ставку.