Графический дизайнер для перевода рисунков в векторный формат

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок219 просмотров

Требуется графический дизайнер для перевода рисунка от руки в векторный формат, чтобы вписать его в уже готовый дизайн и раскрасить. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.

24 дня назад
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