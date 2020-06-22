Нужно отрисовать вертикальный баннер размером 62х173 см для кафе. Нужно указать продукцию и цены, вверху расположить лого и 1-2 изображения продукции, при этом всё сделать в фирменных теплых цветах (желтый, оранжевый). Пример ...
Графический дизайнер для создания дизайнов на футболки (POD)
Добрый день,
Мы являемся европейским брендом футболок под названием «DesignerFreund». Мы осуществляемсвои продажи на площадках (merch by amazon, spreadshirt, redbubble, shirtee) по схеме POD (print-on-demand) уже более 3 лет и продалиболее 30 000 футболок с различными дизайнами по всему миру.Поскольку наш бизнес растет, мы ищем 3 новых дизайнеров длянашей молодой и творческой команды.
ЧТО МЫ ИЩЕМ:
- Дизайнер со свободным графиком (от 10 до 40часов в неделю) для длительных деловых отношений
- Умение создавать дизайны с нуля на основеэскизов, сделанных от руки! (То есть Вы должны уметь рисовать :-))
- Навыки работы в Photoshop или Illustrator
- Иметь представление что такое авторское право.То есть не делать дизайны с использованием брэндов, запатентованных дизайнов, слоганов и т.д. (В целом это означает, что нельзя делать дизайны футболок с Бэтменом, Спайдермэном и т.д. :-))
- Ответственность
- Поверхностное знание английского языка (спомощью онлайн-переводчика)
- Месячная заработная плата в зависимости отколичества выполненных дизайнов + бонусы (в зависимости от проделанной работы).
Ориентировочно, месячная зарплата может составить от 200 до 500 $ в зависимости от проделанной работы
- Длительные деловые отношения (не менее 1-2 лет)
- Большой опыт в сфере POD (print-on-demand)
С уважением,
Девид Вайсс
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