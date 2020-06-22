Графический дизайнер для создания дизайнов на футболки (POD)

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Закрыт24 заявки1135 просмотров

Добрый день,

Мы являемся европейским брендом футболок под названием «DesignerFreund». Мы осуществляемсвои продажи на площадках (merch by amazon, spreadshirt, redbubble, shirtee) по схеме POD (print-on-demand) уже более 3 лет и продалиболее 30 000 футболок с различными дизайнами по всему миру.Поскольку наш бизнес растет, мы ищем 3 новых дизайнеров длянашей молодой и творческой команды.

ЧТО МЫ ИЩЕМ:

  • Дизайнер со свободным графиком (от 10 до 40часов в неделю) для длительных деловых отношений
  • Умение создавать дизайны с нуля на основеэскизов, сделанных от руки! (То есть Вы должны уметь рисовать :-))
  • Навыки работы в Photoshop или Illustrator
  • Иметь представление что такое авторское право.То есть не делать дизайны с использованием брэндов, запатентованных дизайнов, слоганов и т.д. (В целом это означает, что нельзя делать дизайны футболок с Бэтменом, Спайдермэном и т.д. :-))
  • Ответственность
  • Поверхностное знание английского языка (спомощью онлайн-переводчика)
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  • Месячная заработная плата в зависимости отколичества выполненных дизайнов + бонусы (в зависимости от проделанной работы).

    Ориентировочно, месячная зарплата может составить от 200 до 500 $ в зависимости от проделанной работы

  • Длительные деловые отношения (не менее 1-2 лет)
  • Большой опыт в сфере POD (print-on-demand)

Отбор дизайнеров проводится на основании конкурса. Победятлучших три дизайнера.Поскольку мы хотим для нашего бизнеса только лучшихдизайнеров - мы устроим небольшой конкурс на эту работу.После Вашего отклика на вакансию Вам вышлют задание наразработку трех дизайнов по примерам из интернета. 3 дизайнера, которые лучше всего справятся с заданием получат работу.Вы ознакомились с условиями и Вас заинтересовала данная вакансия, тогда напишите письмо на почту «[email protected]» с темой "конкурс" и получите задание наразработку трех дизайнов.Мы с нетерпением ждем от Вас вестей!

С уважением,

Девид Вайсс

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Иллюстрации и Рисунки
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