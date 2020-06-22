Графический дизайнер для создания дизайнов на футболки (POD)

Добрый день,

Мы являемся европейским брендом футболок под названием «DesignerFreund». Мы осуществляемсвои продажи на площадках (merch by amazon, spreadshirt, redbubble, shirtee) по схеме POD (print-on-demand) уже более 3 лет и продалиболее 30 000 футболок с различными дизайнами по всему миру.Поскольку наш бизнес растет, мы ищем 3 новых дизайнеров длянашей молодой и творческой команды.

ЧТО МЫ ИЩЕМ:

Дизайнер со свободным графиком (от 10 до 40часов в неделю) для длительных деловых отношений

Умение создавать дизайны с нуля на основеэскизов, сделанных от руки! (То есть Вы должны уметь рисовать :-))

Навыки работы в Photoshop или Illustrator

Иметь представление что такое авторское право.То есть не делать дизайны с использованием брэндов, запатентованных дизайнов, слоганов и т.д. (В целом это означает, что нельзя делать дизайны футболок с Бэтменом, Спайдермэном и т.д. :-))

Ответственность

Поверхностное знание английского языка (спомощью онлайн-переводчика)

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Месячная заработная плата в зависимости отколичества выполненных дизайнов + бонусы (в зависимости от проделанной работы). Ориентировочно, месячная зарплата может составить от 200 до 500 $ в зависимости от проделанной работы

Длительные деловые отношения (не менее 1-2 лет)

Большой опыт в сфере POD (print-on-demand)

Отбор дизайнеров проводится на основании конкурса. Победятлучших три дизайнера.Поскольку мы хотим для нашего бизнеса только лучшихдизайнеров - мы устроим небольшой конкурс на эту работу.После Вашего отклика на вакансию Вам вышлют задание наразработку трех дизайнов по примерам из интернета. 3 дизайнера, которые лучше всего справятся с заданием получат работу.Вы ознакомились с условиями и Вас заинтересовала данная вакансия, тогда напишите письмо на почту « [email protected] » с темой "конкурс" и получите задание наразработку трех дизайнов.Мы с нетерпением ждем от Вас вестей!

С уважением,

Девид Вайсс