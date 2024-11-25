Графический дизайнер для создания карточек товаров

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Закрыт4 заявки247 просмотров

Ищу графического дизайнера, который сможет создать яркие и уникальные карточки товаров для платформы Wildberries.

Нужно выделить наши товары среди конкурентов.

Требуется креативный подход и внимание к деталям.

Пожалуйста, предоставьте примеры своих работ и портфолио.

WildberriesСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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Людмила
 
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