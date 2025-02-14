Графический дизайнер для создания обложек к видео.

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Закрыт7 заявок250 просмотров

Требуется графический дизайнер для создания 22 обложек к видео форматов 16:9, 9:16 и 1:1. Ожидается креативный подход и высокое качество работ.

Дизайн обложек
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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