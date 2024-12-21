Требуется дизайнер для создания карточек на вб. Рассматриваются различные варианты исполнения. Обсуждение деталей проекта возможно в личных сообщениях.
Графический дизайнер для создания презентаций и обложек
Ищу графического дизайнера для создания креативных и привлекательных презентаций и обложек для актуальных историй. Работа должна быть выполнена с высоким уровнем художественного вкуса и вниманием к деталям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания рекламных макетов для социальных сетей. Необходимо разработать креативные и привлекательные баннеры, способные привлечь внимание аудитории. Ожидается оригинальный подход и высокий уровень исполнения.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходим дизайнер для обновления карточек товара в категории сад огород в связи с подготовкой к новому сезону. Включает создание новых иллюстраций и рисунков для обновления визуального контента.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания уникальных и привлекательных постов в Инстаграме и Телеграме. Ожидается креативный подход и хорошее владение визуальным контентом, соответствующим заданной тематике.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания обложки к YouTube-ролику. Ищется креативный подход и опыт в графическом дизайне. Поделитесь своими идеями и примерами работ.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания мемов и постов для Pinterest. Основные обязанности: работа с типографикой, подбор шрифтов и знание контент-трендов. Опыт в сфере таро и эзотерики будет плюсом.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработать 2-3 варианта графического оформления для автомобиля Smart 451. Первый вариант — агрессивный стиль с насыщенными цветами и текстами. Второй вариант — мультяшный стиль 'Happy Tree Friends' с яркими персонажами и хаотичными элементами. Необходимо подготовить визуализацию с видами автомобиля со всех сторон и учесть особенности компактного кузова.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для быстрого создания нескольких карточек товара с отрисовкой инфографики. Задача включает создание визуально привлекательных элементов для улучшения представления товаров.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $8
Необхідно створити три копії різних графічних робіт: дві церкви та місткий пейзаж. Завдання включає точне відтворення деталей та стилю оригіналів.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Наша команда ищет проектного дизайнера для разработки карточек инфографики товаров на маркетплейсах. Задачи включают создание инфографики, смену дизайна под различные события (например, Черная пятница, Новый год). Требуется опыт работы с графическими редакторами, наличие портфолио, умение визуализировать преимущества товара и знание трендов.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт4 месяца назад