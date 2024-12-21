Графический дизайнер для создания презентаций и обложек

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Ищу графического дизайнера для создания креативных и привлекательных презентаций и обложек для актуальных историй. Работа должна быть выполнена с высоким уровнем художественного вкуса и вниманием к деталям.

Дизайн обложекСоздание презентаций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
4 месяца назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад