Графическое оформление браузерной игры

Нужно отрисовать только буквы, задний фон и отражение не нужно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем художника-иллюстратора для графического оформления готовой on-line игры перед ее релизом в социальных сетях...
Рисовать нужно все - интерфейс, уровни, персонажей, шмотки, оружие и соответствующие иконки (с последующими периодическими заказами для внедрения новых шмоток и поддержания стиля игры)...
Игровой мир - клеточный 2D (типа LodeRunner http://xbox360media.ign.com/xbox360/image/article/843/843982/lode-runner-20080107043847053.jpg или GoldSprinter http://www.download-games-online.com/i/gold-sprinter-1b.jpg)
Графика игры растровая (не пиксельАрт и не вектор).
Стиль всего рисуемого должен быть мультипликационным и напоминать графику мультфильма «Страна Троллей», но не копируемый и, может быть, более объемный.
Самое главное, в итоге, чтобы персонаж и все нарисованные объекты в игре вызывали как минимум улыбку и, как максимум доброе восхищение, привлекали своим видом и радовали глаз - так, чтобы человеку (не важно кому, школьнику, подростку или другим слоям населения) захотелось снова увидеть предмет или купить его на рынке.
[Размеры шмоток примерные (+- 20 pix), так как все будет зависеть от исходных пропорций утвержденного варианта персонажа и дизайна окончательных моделей обмундирования]
[Актуальный фронт работы]
1) Персонаж в трех проекциях (+ 3 вида мимики лица на головной части - двигается по лестнице, падает и погибает) РАЗМЕР: 250х320 pix
2) Броню для персонажа в количестве 10 штук (в трех проекциях) РАЗМЕР: 150x150 pix
3) Каски для персонажа в количестве 10 штук (в трех проекциях) РАЗМЕР: 210x110 pix
4) Оружие для персонажа (в одной проекции):
4.1) 10 штук пистолетного (легкого) РАЗМЕР: 160x100 pix
4.2) 10 штук автоматного (среднего) РАЗМЕР: 270x120
4.3) 6 штук пулеметного (тяжелого) РАЗМЕР: 300x120 pix
4.4) 4 штуки гранатометного (тяжелого) РАЗМЕР: 200x120 pix
5) 35 клеток для трех видов миров (по 10 на каждый + 5 ценных предметов) РАЗМЕР: 48х48 pix
6) 9 иконок артефактов (по три на каждый вид) РАЗМЕР: 150x100 pix
Цена вопроса обсуждается.
ВНИМАНИЕ! Некоторые художники нам стали присылать наброски персонажа и у нас появилась необходимость акцентировать внимание на двух главных моментах: 1) Персонажик должен быть забавным и может быть немного нелепым; 2) Голова персонажа должна быть большой; тельце, ручки и ножки относительно небольшими, так как персонаж должен хорошо смотреться в игре при уменьшении его размеров в клетке 48х48.
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