Графика для детского приложения

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Закрыт17 заявок241 просмотр

Для детского приложения требуется создать векторные иллюстрации (мальчик и девочка). Персонажи должны быть без одежды (без изображения причинных мест). Также для созданных персонажей необходим комплект одежды (каждый предмет отдельно) для возможности пошагового "одевания" героев. Перечень предметов: трусы, майка, шорты (юбка), рубашка (блузка), кепка (шапочка и тп.), ботинки, перчатки, шарф, очки (можно солнечные).

Примеры персонажа см. во вложении.

векторная графика, отсутствие защищенных чужим копирайтом материалов, Royalty Free

13 лет назад
akuba1
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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