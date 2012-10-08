1. Разработать 3-4 персонажа. Это должны быть дети 4-5 лет разного пола и типажа. Персонажи должны быть милыми, яркими и интересными для ребенка, вызывать позитивные эмоции. Никаких животных или одушевленных предметов. ...
Графика для детского приложения
Для детского приложения требуется создать векторные иллюстрации (мальчик и девочка). Персонажи должны быть без одежды (без изображения причинных мест). Также для созданных персонажей необходим комплект одежды (каждый предмет отдельно) для возможности пошагового "одевания" героев. Перечень предметов: трусы, майка, шорты (юбка), рубашка (блузка), кепка (шапочка и тп.), ботинки, перчатки, шарф, очки (можно солнечные).
Примеры персонажа см. во вложении.
векторная графика, отсутствие защищенных чужим копирайтом материалов, Royalty Free
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