Іконка для благодійної гри

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки98 просмотров

Вітаю! Моя команда уже на протязі 2 місяців створює благодійну гру, ціль якої зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Нам потрібна допомога зі створенням іконки застосунку для play market та app store. Будемо дуже вдячні за допомогу і відмітимо вас, як людину, яка прийняла пряму участь у створенні нашого проєкту. Усі деталі розкрию в особистих повідомленнях.

3 года назад
VolonteerCompany
Сергій 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Рекомендую всім!
Швидкий зворотній зв'язок, рекомендую до співпраці!

Заявки фрилансеров

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
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