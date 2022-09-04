Необхідно перемалювати, змінити та створити нові стікери. Требуется работа с илюстрациями и графикой. Ожидаются творческие идеи и качественный дизайн.
Іконка для благодійної гри
Вітаю! Моя команда уже на протязі 2 місяців створює благодійну гру, ціль якої зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Нам потрібна допомога зі створенням іконки застосунку для play market та app store. Будемо дуже вдячні за допомогу і відмітимо вас, як людину, яка прийняла пряму участь у створенні нашого проєкту. Усі деталі розкрию в особистих повідомленнях.
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