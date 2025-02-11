Ищу иллюстратора-дизайнера для создания иллюстрации в стиле, подходящем для рекламных баннеров. Тематика: беременность, женское здоровье, целевая аудитория - женщины. Необходима иллюстрация с видом от первого лица внутри автомобиля, где водитель - женщина с ухоженной рукой, крепко держащей руль. Спидометр должен показывать максимальную скорость с изображением сердца или ребенка. Дорога впереди должна быть чистой и свободной. Оплата по СЗ, гонорар обсуждается. ТЗ на баннеры с текстом готово, детали обсудим.