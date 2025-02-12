Иллюстратор для документального сериала на 60 минут анимации

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Кинокомпания "Инстанция" ищет иллюстратора для создания 60 минут анимации для документального сериала. Необходимо отрисовать персонажей, фоны будут дорабатываться с помощью нейронной сети. Проект состоит из 6 серий, каждая из которых длится 1 час. Работа должна быть выполнена до сентября, подключение нужно в ближайшие две недели. Условия работы по договору, бюджет обсуждается с отдельным кандидатом, возможен удаленный формат. Присылайте портфолио при отклике.

НейросетиСоздание иллюстрацийСоздание персонажей
месяц назад
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