Кинокомпания "Инстанция" ищет иллюстратора для создания 60 минут анимации для документального сериала. Необходимо отрисовать персонажей, фоны будут дорабатываться с помощью нейронной сети. Проект состоит из 6 серий, каждая из которых длится 1 час. Работа должна быть выполнена до сентября, подключение нужно в ближайшие две недели. Условия работы по договору, бюджет обсуждается с отдельным кандидатом, возможен удаленный формат. Присылайте портфолио при отклике.