Необхідно виконати три завдання в Illustrator. Перше завдання містить детальний опис виконання, друге і третє полягають у розміщенні тексту на зображеннях. Ознайомтеся з вкладеним файлом для отримання додаткових деталей.
Иллюстратор для документального сериала на 60 минут анимации
Кинокомпания "Инстанция" ищет иллюстратора для создания 60 минут анимации для документального сериала. Необходимо отрисовать персонажей, фоны будут дорабатываться с помощью нейронной сети. Проект состоит из 6 серий, каждая из которых длится 1 час. Работа должна быть выполнена до сентября, подключение нужно в ближайшие две недели. Условия работы по договору, бюджет обсуждается с отдельным кандидатом, возможен удаленный формат. Присылайте портфолио при отклике.
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