Требуется создать картинку для поста в VK, используя присланную иллюстрацию. На желтом фоне разместить несколько слов. Задача простая и быстрая.
Иллюстратор для эмодзи пакета на банковскую тему
Нужен иллюстратор для создания набора эмодзи, состоящего из 40 элементов, на тему банковских услуг. Идеально, если у иллюстратора есть навыки анимации, но это не критично. Работа займет около трех недель.
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