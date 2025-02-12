Иллюстратор для эмодзи пакета на банковскую тему

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок188 просмотров

Нужен иллюстратор для создания набора эмодзи, состоящего из 40 элементов, на тему банковских услуг. Идеально, если у иллюстратора есть навыки анимации, но это не критично. Работа займет около трех недель.

Создание иллюстраций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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