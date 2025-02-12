Иллюстратор для кейсовых роликов маркетинговых премий

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка239 просмотров

Ищу иллюстратора для создания иллюстраций для кейсовых роликов маркетинговых премий. Необходимо передать иллюстрации аниматору, итоговый ролик будет длиться 1,5-3 минуты. Стилистика минимализм, требуется выполнить работу в сжатые сроки, передача аниматору необходима в понедельник-вторник.

Создание иллюстраций
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад