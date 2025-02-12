Требуется талантливый иллюстратор для создания анимированных стикеров и гифок для мемкоин-проекта. Необходимы навыки работы в Adobe Creative Suite и понимание мемкультуры. Работа удаленная с гибким графиком, предусмотрено оплачиваемое тестовое задание.
Иллюстратор для кейсовых роликов маркетинговых премий
Ищу иллюстратора для создания иллюстраций для кейсовых роликов маркетинговых премий. Необходимо передать иллюстрации аниматору, итоговый ролик будет длиться 1,5-3 минуты. Стилистика минимализм, требуется выполнить работу в сжатые сроки, передача аниматору необходима в понедельник-вторник.
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