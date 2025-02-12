Иллюстратор для создания персонажных работ в стиле Pixar

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Закрыт2 заявки240 просмотров

Необходимо создать 8 иллюстраций в стиле Pixar, включая 4 персонажа в полный рост и дополнительные позы для каждого персонажа (бюст, анфас). Итоговое изображение должно выглядеть как 3D. Формат не важен, референсы предоставляются. Укажите стоимость работ и приложите портфолио при ответе.

Создание иллюстрацийСоздание персонажей
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
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10 часов назад
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2 месяца назад
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Иллюстрации и Рисунки
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 отзыва
2 месяца назад