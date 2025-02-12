Необходимо продемонстрировать процесс выгрузки объектов из Adobe Illustrator с прозрачным фоном. Включить пошаговые инструкции и советы по настройкам для достижения нужного результата.
Иллюстратор для создания персонажных работ в стиле Pixar
Необходимо создать 8 иллюстраций в стиле Pixar, включая 4 персонажа в полный рост и дополнительные позы для каждого персонажа (бюст, анфас). Итоговое изображение должно выглядеть как 3D. Формат не важен, референсы предоставляются. Укажите стоимость работ и приложите портфолио при ответе.
Заявки фрилансеров
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