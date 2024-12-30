Иллюстратор для цветной проработки принта

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Ищется иллюстратор для цветной проработки принта. Необходимо создать цветную иллюстрацию по готовому черно-белому эскизу, добавив детали и доработав композицию в соответствии с заданной стилистикой. Примеры работ с похожим стилем обязательны для предоставления. Срок выполнения - около 1 недели с момента начала работы.

Создание иллюстраций
18 часов назад
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