Требуется графический дизайнер для срочного создания мокапов, которые будут использоваться на упаковке. Задача должна быть выполнена сегодня.
Иллюстратор для цветной проработки принта
Ищется иллюстратор для цветной проработки принта. Необходимо создать цветную иллюстрацию по готовому черно-белому эскизу, добавив детали и доработав композицию в соответствии с заданной стилистикой. Примеры работ с похожим стилем обязательны для предоставления. Срок выполнения - около 1 недели с момента начала работы.
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