Иллюстратор для упаковки кофе и дрип-пакета

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Закрыт4 заявки223 просмотра

Требуется иллюстратор для создания дизайна упаковки пакета кофе и дрип-пакета. Необходимо выполнить работу в стиле 80-х, 90-х и 00-х годов с использованием векторной графики. В отклике укажите цену и примеры ваших работ.

Adobe IllustratorСоздание иллюстраций
19 дней назад
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