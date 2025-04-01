Иллюстратор/моушн дизайнер для анимированных стикеров

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки267 просмотров

Ищем иллюстратора/моушн дизайнера для создания анимированных стикеров для Telegram. Необходим стикер пак из 10 стикеров, есть готовый персонаж и его иллюстрации. Также рассматриваем креативные идеи. Пожалуйста, высылайте примеры своих работ с подписью "стикеры для Дениум". Работа проектная и удаленная.

TelegramСоздание стикеров
19 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Блу
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
14 дней назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
29 отзывов
18 дней назад
Антон
 
33 года
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
18 дней назад