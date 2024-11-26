Иллюстратор на удаленную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок190 просмотров

Я ищу двух иллюстраторов на удаленную работу.

Нужен иллюстратор для создания иллюстраций согласно референсам.

Работа удаленная, оплата от 110к в месяц.

Ориентир на результат, гибкий график.

Будет оплачиваемое тестовое задание.

Вопросы:

1) Сколько иллюстраций в день можете отрисовать?

2) Когда готовы начать?

3) Можете ли в другие стили?

4) Знакомы ли вы с крипто мемами?

При ответе нужно указать:

1) Ответы на вопросы

2) Цену за тестовое задание

3) Портфолио

4) Желаемую оплату в месяц

5) Ваши вопросы.

P.S. если знаете аниматоров, напишите.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Лилия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
5 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки