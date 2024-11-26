Иллюстратор на удаленную работу

Я ищу двух иллюстраторов на удаленную работу.

Нужен иллюстратор для создания иллюстраций согласно референсам.

Работа удаленная, оплата от 110к в месяц.

Ориентир на результат, гибкий график.

Будет оплачиваемое тестовое задание.

Вопросы:

1) Сколько иллюстраций в день можете отрисовать?

2) Когда готовы начать?

3) Можете ли в другие стили?

4) Знакомы ли вы с крипто мемами?

При ответе нужно указать:

1) Ответы на вопросы

2) Цену за тестовое задание

3) Портфолио

4) Желаемую оплату в месяц

5) Ваши вопросы.

P.S. если знаете аниматоров, напишите.