Ищем иллюстратора с опытом работы графическим дизайнером от 2 лет. Необходимы навыки владения Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma и другими графическими редакторами. Кандидат должен уметь разрабатывать макеты рекламных материалов, таких как буклеты, каталоги, баннеры и постеры. Также требуется опыт верстки полиграфической продукции, знания препресса и подготовки файлов к печати, а также основы композиции, цветовой теории и типографики.