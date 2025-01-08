В команду требуется 2D иллюстратор для регулярного создания сюжетов с маскотом, вдохновленных анимационными сериалами. Ожидается 3-4 иллюстрации в неделю, выполненные в соответствии с брендбуком компании. Знание базовой анимации и риггинга является плюсом, так как иллюстрации нужно разбивать по слоям для дальнейшего анимирования. Условия оговариваются индивидуально.
Иллюстратор с опытом графического дизайна от 2 лет
Ищем иллюстратора с опытом работы графическим дизайнером от 2 лет. Необходимы навыки владения Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma и другими графическими редакторами. Кандидат должен уметь разрабатывать макеты рекламных материалов, таких как буклеты, каталоги, баннеры и постеры. Также требуется опыт верстки полиграфической продукции, знания препресса и подготовки файлов к печати, а также основы композиции, цветовой теории и типографики.
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