Иллюстратор с опытом графического дизайна от 2 лет

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок92 просмотра

Ищем иллюстратора с опытом работы графическим дизайнером от 2 лет. Необходимы навыки владения Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma и другими графическими редакторами. Кандидат должен уметь разрабатывать макеты рекламных материалов, таких как буклеты, каталоги, баннеры и постеры. Также требуется опыт верстки полиграфической продукции, знания препресса и подготовки файлов к печати, а также основы композиции, цветовой теории и типографики.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaСоздание баннеровСоздание иллюстрацийСоздание постеров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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