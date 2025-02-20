Ищем талантливого художника, который любит экспериментировать, обожает мемы и готов погрузиться в мир крипты. Предстоит создавать анимированные стикеры и гифки для соцсетей, а также статичные иллюстрации, иногда следуя фирменному стилю проекта. Необходимы навыки в Adobe Creative Suite и базовое понимание криптовалют и мемкультуры. Оплачиваемое тестовое задание и удаленная работа с гибким графиком.