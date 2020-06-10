Иллюстрации для фуд-трака

Екатерина, добрый день!

Хотела бы предложить Вам сделать иллюстрации для нашего фуд-трака.

Называется он Crazy Fox и специализируется на бургерах с курицей

Я собрала в pinterest подборку примерно того, что мы хотели бы видеть:

https://www.pinterest.ru/balmassova/fox/

Основной сюжет - толстый лис, в одной руке у которого сковородка, а в другой - курица.

Должно быть смешно, ярко и притягательно.

https://static.tildacdn.com/tild3762-3431-4631-a664-323230646663/noroot.png - ещё один пример того, как это делали классно наши коллеги.

Сам фудтрак такой же по конструктиву, но в длину 4 метра. Цвет - ярко-желтый