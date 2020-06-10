Добрый день, ищу исполнителя для отрисовки изображения в абстрактном стиле. Стилистика, которая нужна - oriental ornaments, zentagl (в меньшей части), абстракт. К сожалению, не могу приложить реф в описание, платформа банит задачу со ...
Иллюстрации для фуд-трака
Екатерина, добрый день!
Хотела бы предложить Вам сделать иллюстрации для нашего фуд-трака.
Называется он Crazy Fox и специализируется на бургерах с курицей
Я собрала в pinterest подборку примерно того, что мы хотели бы видеть:
https://www.pinterest.ru/balmassova/fox/
Основной сюжет - толстый лис, в одной руке у которого сковородка, а в другой - курица.
Должно быть смешно, ярко и притягательно.
https://static.tildacdn.com/tild3762-3431-4631-a664-323230646663/noroot.png - ещё один пример того, как это делали классно наши коллеги.
Сам фудтрак такой же по конструктиву, но в длину 4 метра. Цвет - ярко-желтый
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