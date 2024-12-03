Иллюстрации для оформления коробок для свечей

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок189 просмотров

Мне нужны две иллюстрации для оформления коробок для свечей.

Первая иллюстрация должна изображать апельсин, корицу и гвоздику, а вторая - имбирный пряник.

Оба изображения должны быть выполнены на темном фоне.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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