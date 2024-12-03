Требуется иллюстратор для создания стилизованной карты стадиона в стиле титров из 'Властелина колец'. Работа должна быть выполнена в цифровом формате и включать текстовые подписи. Идеально подходит для тех, кто имеет опыт в подобной стилистике и может представить портфолио.