Иллюстрации к игре на подводную тематику.

Требуется художник-иллюстратор для создания простой но качественной векторной графики для игры в стиле Match3, Collapse на подводную тематику.

Нужно нарисовать фоны,диалоги (всплывающие окна), персонажа, элементы игры и интерфейса (некоторые с раскадровкой).

Стиль графики идентичный играм компании wooga и playfish. Требования к стилю графики жёсткие поэтому от вас нужно внятное портфолио либо быть готовым на тестовое задание.

Иллюстраторам отвечающим требованием высылается тз и соглосование сроков и гонорара. В случае успешной работы будем сотрудничать с исполнителем на постоянной основе.