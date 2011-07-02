Иллюстрации к игре на подводную тематику.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок303 просмотра
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Требуется художник-иллюстратор для создания простой но качественной векторной графики для игры в стиле Match3, Collapse на подводную тематику.

Нужно нарисовать фоны,диалоги (всплывающие окна), персонажа, элементы игры и интерфейса (некоторые с раскадровкой).

Стиль графики идентичный играм компании wooga и playfish. Требования к стилю графики жёсткие поэтому от вас нужно внятное портфолио либо быть готовым на тестовое задание.

Иллюстраторам отвечающим требованием высылается тз и соглосование сроков и гонорара. В случае успешной работы будем сотрудничать с исполнителем на постоянной основе.

12 лет назад
CLONN
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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