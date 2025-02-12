Иллюстрации ретро-стиль для Ютюб канала.

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Закрыт5 заявок31 просмотр

Необходимо сделать иллюстрации в ретро-стиле 50-60х годов для Ютюб канала (аватарка и обои на главной странице)

Стиль что то типа рекламного плаката. Тема автомобильная.

На иллюстрации автомобиль Татра Т603 в синем цвете (красивый синий ретро цвет).

На обоях также Татра Т603

YouTubeСоздание аватарокСоздание иллюстраций
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