Требуется художник-иллюстратор для создания художественных иллюстраций под проект. Кандидаты должны иметь крепкий рисунок, знания анатомии и опыт работы в Adobe Photoshop и Procreate. Важно уметь грамотно разбивать изображения по слоям и работать со стилизацией. Начинающим художникам просим воздержаться от отклика. Укажите ориентировочный прайс на ваши услуги в сопроводительном письме.