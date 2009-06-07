На одном из сайтов будет проходить фото-конкурс на тему "Наша экология в опасности" ________________________________________ Дополнение от 17.06.2009: Лично я хотел бы видеть всё проще ...
Иллюстрация для сайта недвижимости
Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание.
Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.
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