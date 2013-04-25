Иллюстрация карты России и персонажа

Нужно нарисовать 132 картинок размера 220х176 в одинаковом графическом стиле по одному шаблону. Тоесть, сделать два газетных шаблона и заполнить его обрисованными контурными картинками. Все картинки представляют собой газетную новость в которой отображается изображение ...