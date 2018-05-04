Иллюстрация поздравление с днём победы, 9 маем

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок449 просмотров
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Патриотическая иллюстрация к 9 мая

Рассматриваю заявки только при наличии наброска, эскиза по теме. 

Должен присутствовать текст:

Поздравляем с днём победы!

9 мая

Слоган:

Мы Копорье не забыли,

РекуЖизни сохранили!

Иван- чай коли ты пьешь,

Всех врагов своих побьешь!

Коль подаришь ветерану -

Будет честь тебе и слава!

По поисковому запросу: копорье видео гитлер

Будет куча ссылок для понимания сути заказываемой иллюстрации.

На сайте иван-чай.su размещен логотип, который должен присутствовать и быть обыгран в иллюстрации.

Прочитайте статью про иван-чай размещённую на сайте чтоб понять что должна отражать иллюстрация.

Уважаемые кандидаты на исполнение!

Рассматриваю только предложения с наброском, эскизом по теме. 

Ваши другие работы просматривать нет времени. А если у вас есть идея, то набросок можно накидать за пять минут... По нему и глядеть буду.

Политический юмор приветствуется.

6 лет назад
Abzy
56 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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