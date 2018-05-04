Иллюстрация поздравление с днём победы, 9 маем

Здравствуйте Мне срочно нужно исправить несколько цифр в докумен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Патриотическая иллюстрация к 9 мая
Рассматриваю заявки только при наличии наброска, эскиза по теме.
Должен присутствовать текст:
Поздравляем с днём победы!
9 мая
Слоган:
Мы Копорье не забыли,
РекуЖизни сохранили!
Иван- чай коли ты пьешь,
Всех врагов своих побьешь!
Коль подаришь ветерану -
Будет честь тебе и слава!
По поисковому запросу: копорье видео гитлер
Будет куча ссылок для понимания сути заказываемой иллюстрации.
На сайте иван-чай.su размещен логотип, который должен присутствовать и быть обыгран в иллюстрации.
Прочитайте статью про иван-чай размещённую на сайте чтоб понять что должна отражать иллюстрация.
Уважаемые кандидаты на исполнение!
Рассматриваю только предложения с наброском, эскизом по теме.
Ваши другие работы просматривать нет времени. А если у вас есть идея, то набросок можно накидать за пять минут... По нему и глядеть буду.
Политический юмор приветствуется.
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