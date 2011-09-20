Иллюстрация вагонов поезда

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Закрыт21 заявка311 просмотров

Необходимо прорисовать вагоны поезда с нумерацией мест для использования на сайте.

Иллюстрация должна соответствовать общему стилю сайта ( отправлю выбранному исполнителю).

По цветам тоже согласуем.

В общей сложности 5 вагонов - это плацкартный, купейный, люкс, общий и сидячий.

Примеры которые нравятся: http://rasp.yandex.ru/info/vagons.

От Вас сроки, стоимость.

14 лет назад
vladimir_st
Владимир 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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