Илюстрация 8 волков в разных позах

Нарисовать 8 волков в разлиных позах (в приложеном рисунке есть модель того какие они должны быть и как рассположены).

Ландшафт на котором находятся волки - поле, маленькое озеро, лес. Время года - ранняя осень, время суток - поздний вечер, так что на небе должен присуцтвовать месяц, само небо должно быть бордового цвета.

Качество иллюстрации должно быть на таком уровне как тут - http://group-rus.ru/.

Работа срочная, так что пишите цены и сроки, а также ссылки на примеры работ(желательно).

Заявки которые будут указаны без цены сразу будут отклонены.

Добавлю еще одно приложение - imagepng.jpg, пример подобной картинки только нада лучше и с выше указаными требованиями