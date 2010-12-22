Создать новогоднюю открытку. ТЗ по запросу.
Илюстрация 8 волков в разных позах
Нарисовать 8 волков в разлиных позах (в приложеном рисунке есть модель того какие они должны быть и как рассположены).
Ландшафт на котором находятся волки - поле, маленькое озеро, лес. Время года - ранняя осень, время суток - поздний вечер, так что на небе должен присуцтвовать месяц, само небо должно быть бордового цвета.
Качество иллюстрации должно быть на таком уровне как тут - http://group-rus.ru/.
Работа срочная, так что пишите цены и сроки, а также ссылки на примеры работ(желательно).
Заявки которые будут указаны без цены сразу будут отклонены.
Добавлю еще одно приложение - imagepng.jpg, пример подобной картинки только нада лучше и с выше указаными требованиями
Заявки фрилансеров
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