Ищем дизайнеров для создания обложек и баннеров на YOUTUBE

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Я ищу талантливых дизайнеров для создания обложек и баннеров на YOUTUBE.

Требуется только опытные специалисты.

Присылайте свои кейсы и прайс одним сообщением, так как отвечать на отклики будет трудно, если это будет сделано иначе.

YouTubeСоздание баннеров
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
18 часов назад
4 отзыва
6 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
6 месяцев назад
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Иллюстрации и Рисунки