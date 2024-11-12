Ищется графический дизайнер для участия в создании музея, посвященного истории денежного обращения и биржевой торговли. Задачи включают графическое оформление экспонатов и поиск креативных решений. Открыты как штатные вакансии, так и фриланс-формат, включая студентов. Позитивное мышление и наличие портфолио приветствуются. Возможность войти в художественный совет музея.
Ищем дизайнеров для создания обложек и баннеров на YOUTUBE
Я ищу талантливых дизайнеров для создания обложек и баннеров на YOUTUBE.
Требуется только опытные специалисты.
Присылайте свои кейсы и прайс одним сообщением, так как отвечать на отклики будет трудно, если это будет сделано иначе.
Заявки фрилансеров
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