Ищу дизайнера для обложек на Ютуб

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Я ищу дизайнера, который сможет создать обложки для моего канала на Ютубе.

Важно, чтобы у вас было портфолио, которое я могла бы посмотреть, прежде чем сделать выбор.

Пожалуйста, откликайтесь в личку с примерами ваших работ.

YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елена
 
53 года
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