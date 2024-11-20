Я ищу дизайнера, который сможет создать обложки для моего канала на Ютубе.

Важно, чтобы у вас было портфолио, которое я могла бы посмотреть, прежде чем сделать выбор.

Пожалуйста, откликайтесь в личку с примерами ваших работ.