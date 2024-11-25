Ищу дизайнера для превью на YouTube

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Закрыт2 заявки226 просмотров

Я ищу дизайнера, который может делать качественные превью для обложек на YouTube.

Необходимо присылать примеры своих работ.

Важно найти человека для постоянного сотрудничества.

YouTubeСоздание превью
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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