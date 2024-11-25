Требуется создать иллюстрацию для соцсетей с ярким и динамичным стилем. На фоне разместить год '2025', а по центру указать дату '02/01' с соответствующим днем недели. Включить татуировки на руке, уделив особое внимание логотипу 'SBZ'. Также добавить надпись 'Coming Soon', гармонично вписывая ее в композицию.
Ищу дизайнера для превью на YouTube
Я ищу дизайнера, который может делать качественные превью для обложек на YouTube.
Необходимо присылать примеры своих работ.
Важно найти человека для постоянного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется иллюстрация игрока из игры RUST с выраженной эмоцией удивления. Рисунок должен быть выполнен по пояс, руки не должны быть обрезаны. Одежда игрока включает перчатки, куртку и худи. Возможна помощь с фотографиями игрока для детального изучения его образа.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания обложки на YouTube. Ищем креативного специалиста, способного создать привлекательную иллюстрацию для видео. Обложка должна быть яркой и привлекающей внимание, соответствующей тематике контента.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать карманный календарик размером в две визитки. С одной стороны должен быть календарь на 2025 год, а с другой - флаер с контактными данными. Обеспечьте графическое оформление и структуру для печати.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $5
Необходимо разработать 3-5 креативов для запуска таргетированной рекламы в честь Черной пятницы для магазина бастурмы. Предоставление деталей и дополнительных материалов возможно через любой мессенджер.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания простой инфографики, включая презентации и чек-листы. Основное требование - высокая скорость выполнения задач и наличие портфолио. Это проектная работа с возможностью постоянного сотрудничества при успешной первой работе. Бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания 4 персонажей для детской аквастудии. Необходимо сохранить существующую стилистику. Опыт работы в детской иллюстрации обязателен. Срок выполнения - 1-2 недели, бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется ретушер для работы с ювелирными изделиями из золота, одеждой и обувью. Необходимо предоставить портфолио и указать цены на услуги до и после ретуши. Примеры работ по одежде, золоту и обуви приветствуются.Закрыт5 месяцев назад
Вакансия для дизайнера с возможностью выбора задач: создание сторис и постов для проектов, разработка брендбуков и дизайн визиток. Требуются креативные идеи и навыки в графическом дизайне.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций и рисунков. Рассматриваются начинающие специалисты. Бюджет обсуждается в зависимости от проекта.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад