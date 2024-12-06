Ищу художника для акварельных работ

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Закрыт2 заявки325 просмотров

Я ищу художника, который рисует в акварельной технике.

Важно наличие портфолио и умение изображать лица.

Пожалуйста, напишите мне на почту.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
24 года
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Шушан
 
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