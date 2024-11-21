Ищу креативного дизайнера с опытом

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Закрыт5 заявок228 просмотров

Я ищу креативного дизайнера с опытом в теме трейдинга.

Необходимо уметь создавать крутые обложки для канала на YouTube и писать креативные тексты.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, пишите мне по указанной ссылке.

Дизайн обложекНаписание текстов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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