Добрый день Разработать 50 картинок для инстаграмма по примерам (дам в psd файле) От вас требуется только накладывать текст на картинку и соблюдать цветовой и композиционный стиль. Примеры ...
Ищу помощницу минимум на 7-8 часов ежедневно
Собственно нужна помощница, работа будет заключаться за ПК к подсоединению по RDP к моему ПК, умение пользоваться поиском, копировать/вставить, два раза кликнуть тут и тут:)) Занятость минимум на 7-8 часов в день, можно увеличить но и увеличится ваша ЗП. Кого заинтересовало, пишите ваш контакт телеграм ЛС и оглашайте пожалуйста вашу финансовую потребность)
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