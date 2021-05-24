Ищу помощницу минимум на 7-8 часов ежедневно

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок1783 просмотра

Собственно нужна помощница, работа будет заключаться за ПК к подсоединению по RDP  к моему ПК, умение пользоваться поиском, копировать/вставить, два раза кликнуть тут и тут:)) Занятость минимум на 7-8 часов в день, можно увеличить но и увеличится ваша ЗП. Кого заинтересовало, пишите ваш контакт телеграм ЛС и оглашайте пожалуйста вашу финансовую потребность)

4 года назад
Donemarko
Владимир 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Альбина
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
Надежда
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Элин
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лилия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад