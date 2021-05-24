Ищу помощницу минимум на 7-8 часов ежедневно

Собственно нужна помощница, работа будет заключаться за ПК к подсоединению по RDP к моему ПК, умение пользоваться поиском, копировать/вставить, два раза кликнуть тут и тут:)) Занятость минимум на 7-8 часов в день, можно увеличить но и увеличится ваша ЗП. Кого заинтересовало, пишите ваш контакт телеграм ЛС и оглашайте пожалуйста вашу финансовую потребность)