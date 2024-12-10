Ищу превьюмейкера для создания превью на канал

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Закрыт3 заявки293 просмотра

Я ищу превьюмейкера для создания превью на мой канал.

Обязанности включают в себя создание превью по материалам, которые я буду скидывать, с возможностью добавления, изменения или удаления элементов по моему запросу.

Работы необходимо выполнять в срок 1-2 дня.

Требования: опыт работы в Adobe Photoshop от 2 до 3 лет, необходимо предоставить портфолио.

В начале я скину материалы для ТЗ.

Adobe PhotoshopСоздание превью
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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