Я ищу превьюмейкера для создания превью на мой канал.

Обязанности включают в себя создание превью по материалам, которые я буду скидывать, с возможностью добавления, изменения или удаления элементов по моему запросу.

Работы необходимо выполнять в срок 1-2 дня.

Требования: опыт работы в Adobe Photoshop от 2 до 3 лет, необходимо предоставить портфолио.

В начале я скину материалы для ТЗ.