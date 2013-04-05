Исполнитель для создания рекламных коллажей

Необходимо создавать из подборки товаров коллажи. Пример смотреть в приложении.

Человек нужен на постоянную основу, т.е. будет необходимо делать несколько коллажей в неделю, может больше, в течении длительного времени. Прошу учитывать это при формировании цены за один коллаж.

С вас хотя бы небольшое портфолио + приблизительная цена за один коллаж.