Требуется нарисовать вот такую карту сети только для Москвы http://www.cmk.ru/Files/image/netmap%283%29.jpg Просьба огласить бюджет и сроки. У вас должен быть опыт работы в этом деле. Без опыта вы ...
Исполнитель для создания рекламных коллажей
Необходимо создавать из подборки товаров коллажи. Пример смотреть в приложении.
Человек нужен на постоянную основу, т.е. будет необходимо делать несколько коллажей в неделю, может больше, в течении длительного времени. Прошу учитывать это при формировании цены за один коллаж.
С вас хотя бы небольшое портфолио + приблизительная цена за один коллаж.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сделать принты на ткань.Коллаж из фото,или рисунок.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать серию цветных картинок (4 шт.) в стиле комиксов или граффити фломастером или карандашом (вообщем чтобы линии были четкие, толстые). Тема и подробности будут обсуждаться в личке. Кратко сюжет: 1. Персонаж ...Завершен12 лет назад
Нужно нарисовать две монтажные схемы согласно исправлениям которые указаны в прилагаемых файлах. две кртинки согласно правкам в них без водяного знака. Если будет что то непонятно то мой скай nkvclub ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать 528 цветных изображений дверных полотен на основе макетов. В качестве исходников схематичные изображения дверей и образцы цвета. На выходе нужна картинка аналогичного качества: http://s017.radikal.ru/i428/1304/a0/758548218d2d.jpg (если ссылка не открывается, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Для презентации нужно нарисовать меню и фон. Меню 3 варианта, ориентироваться на пример. Фон 3 варианта ориентироваться на пример. Переливающий от темного к более светлому в области синего, светло-серого без рисунков. ...Завершен12 лет назад
Требуется нарисовать карту города в visio по фотографии то есть обвести все что нарисовано на карте от руки пример работы во вложении, пишите цену и сроки вашей работы в заявках. Формат А1.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Имеется дизайн наклейки выполненный в AI. Необходимо внести изменения и перевести в вектор. Что нужно изменить: -под ногами у мишки нарисован непонятный треуголник. требуется его заменить на концы двух лыж, как-буд-то мишка ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, для гоночной игры необходимо отрисовать машины, и комплектующие к ним: тюнинг,винилы, Просьба писать только фрилансерам обладающие знанием в машинах Нарисовать нужно около 20 машин, а также дискиов ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! необходимо перевести jpg картинку в векторный формат для последующей печати на футболке PS указываейте, пожалуйста, сумму, за которую вы готовы взяться за работу! PS2 опалата yandex ...Завершен12 лет назад