Исполнитель для создания рекламных коллажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок327 просмотров

Необходимо создавать из подборки товаров коллажи. Пример смотреть в приложении.

Человек нужен на постоянную основу, т.е. будет необходимо делать несколько коллажей в неделю, может больше, в течении длительного времени. Прошу учитывать это при формировании цены за один коллаж.

С вас хотя бы небольшое портфолио + приблизительная цена за один коллаж.

12 лет назад
kitsunet
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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