Исправление иллюстраци и создание на ее основе лого

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Закрыт10 заявок271 просмотр

Есть аватар, сгенерированный несколько лет назад через ИИ.

Как можно видеть - с рукой на переднем плане творится что-то непонятное. Это нужно исправить. В руке не должно быть оружия.

Так же необходимо на основе этого аватара сделать рисунок с меньшим количеством цветов и без заднего розового фона, который можно было бы отправить в вишивку

Редактирование изображенийСоздание логотипов
5 месяцев назад
guest_1733461796334
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