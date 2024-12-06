Есть аватар, сгенерированный несколько лет назад через ИИ.

Как можно видеть - с рукой на переднем плане творится что-то непонятное. Это нужно исправить. В руке не должно быть оружия.

Так же необходимо на основе этого аватара сделать рисунок с меньшим количеством цветов и без заднего розового фона, который можно было бы отправить в вишивку